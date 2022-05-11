Асенсио близок к уходу из "Реала"

Теги марко асенсиореал мадрид

Асенсио близок к уходу из "Реала"

Фото: твиттер Асенсио\Автор неизвестен

Испанский атакующий полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио близок к уходу из королевского клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Сиро Лопес, в руководстве "Мадрида" не верят, что Асенсио примет нынешнее предложение клуба о продлении контракта.

По информации источника, сейчас всё идёт к его продаже, поскольку нет предпосылок, что он готов согласиться на условия клуба. 

Отмечается, что "Реал" не примет предложений ниже 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, в игроке заинтересован "Милан".

Также не пропустите: Смолов прокомментировал выход в финал Кубка России. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент УЕФА допустил исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из еврокубков

Президент УЕФА допустил исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из еврокубков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов