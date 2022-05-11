Асенсио близок к уходу из "Реала"

Фото: твиттер Асенсио\Автор неизвестен

Испанский атакующий полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио близок к уходу из королевского клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Сиро Лопес, в руководстве "Мадрида" не верят, что Асенсио примет нынешнее предложение клуба о продлении контракта.

По информации источника, сейчас всё идёт к его продаже, поскольку нет предпосылок, что он готов согласиться на условия клуба.

Отмечается, что "Реал" не примет предложений ниже 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, в игроке заинтересован "Милан".

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