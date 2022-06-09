Артуро Видаль может перейти в неожиданный клуб
Фото: твиттер Артуро Видаля\Автор неизвестен
Полузащитник "Интера" Артуро Видаль в ближайшее время может стать игроком бразильского "Фламенго", о чем сообщает журналист Николо Скира.
Источник утверждает, что футболист подпишет с бразильским клубом контракт, рассчитанный на два года.
В ближайшее время должна пройти итоговая встреча сторон, во время которой будет подписано соглашение.
В прошлом сезоне чилийский футболист принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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