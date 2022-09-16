Артур не покинет "Ливерпуль" в январе

Фото: твиттер Артура Рамоса/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник Артур Рамос не покинет "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист останется в английском клубе до конца сезона, хотя ранее сообщалось, что мерсисайдцы могут досрочно расторгнуть с ним договор аренды, которая действует до лета 2023 года.

Напомним, что 26-летний Артур перешел в "Ливерпуль" на правах аренды из "Ювентуса" в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб один матч.

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