Артур может перейти из "Ювентуса" в один из клубов Ла Лиги

Фото: твиттер Артура Рамоса/Автор неизвестен

"Валенсия" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Ювентуса" Артуру, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что хавбек хочет сменить клуб и надеется вернуться в "Барселону".

В прошлом сезоне 25-летний Артур провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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