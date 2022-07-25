Артур хочет вернуться в "Барселону"
Фото: твиттер Артура Рамоса/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Ювентуса" Артур Рамос хочет вернуться в "Барселону", сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, футболист намерен сменить клуб, чтобы получить регулярную игровую практику. Приоритетом для хавбека является каталонский клуб.
В прошлом сезоне 25-летний Артур провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|5
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|20
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|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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