Артур хочет вернуться в "Барселону"

Фото: твиттер Артура Рамоса/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Ювентуса" Артур Рамос хочет вернуться в "Барселону", сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, футболист намерен сменить клуб, чтобы получить регулярную игровую практику. Приоритетом для хавбека является каталонский клуб.

В прошлом сезоне 25-летний Артур провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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