Артета высказался об успехах "Арсенала" в текущем сезоне
Фото: твиттер "Арсенала"\Автор неизвестен
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, чего ожидает от своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем".
По словам тренера, это будет захватывающий матч с одним из лучших соперников в лиге.
"Будет сложно. Мы должны показать всё, на что способны. Мы подняли свой уровень и можем конкурировать с лучшими. Я прекрасно понимаю, что мы можем стать ещё лучше, и нужно продолжать работать. Вы всегда видите слабые стороны своей команды, которые можно улучшить. Я действительно рад и горжусь изменением динамики и атмосферы в клубе. Успех измеряется трофеями, но нужно не забывать, насколько раздробленным был «Арсенал» прежде. То, как команда выглядит сейчас, — заслуга каждого в клубе", - отметил он.
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Главные новости дня: 7 октября
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