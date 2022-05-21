Артета высказался о возможном непопадании "Арсенала" в топ-4
Фото: твиттер "Арсенала"\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался по поводу вероятного непопадания "канониров" в топ-4 Премьер-Лиги.
"Несомненно, это ощущалось бы как упущенная возможность, потому что это было возможно математически, это было в наших руках. Возможно, у нас будет это ощущение, если это случится, и на потребуется время, чтобы от него избавиться, но таков футбол.
Ты не можешь зацикливаться на том, что случилось неделю или две назад, позитивно или негативно это было, потому что это не повлияет ни на что", - приводит слова испанского специалиста The Guardian.
Перед последним туром "Арсенал" занимает пятое место.
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
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