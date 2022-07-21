Артета высказался о предстоящем переходе Зинченко в "Арсенал"

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Артета высказался о предстоящем переходе Зинченко в "Арсенал"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о предстоящем переходе украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Конечно, вы уже видели, что Зинченко уже тренируется с нами. Для завершения трансфера нам осталось уладить несколько мелких деталей. Мы очень рады, что заполучили его. Он начинал карьеру на позиции "десятки", но в "Манчестер Сити" из него сделали левого защитника. Его универсальность очень важна для нас", - приводит слова Артету Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" заплатит за 25-летнего Зинченко порядка 35 миллионов евро. Футболист подпишет с лондонским клубом контракт до лета 2027 года.

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