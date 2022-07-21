Артета высказался о предстоящем переходе Зинченко в "Арсенал"
Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о предстоящем переходе украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
"Конечно, вы уже видели, что Зинченко уже тренируется с нами. Для завершения трансфера нам осталось уладить несколько мелких деталей. Мы очень рады, что заполучили его. Он начинал карьеру на позиции "десятки", но в "Манчестер Сити" из него сделали левого защитника. Его универсальность очень важна для нас", - приводит слова Артету Sky Sports.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" заплатит за 25-летнего Зинченко порядка 35 миллионов евро. Футболист подпишет с лондонским клубом контракт до лета 2027 года.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18