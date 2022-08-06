Артета высказался о дебютном матче "Арсенала" в сезоне

Фото: твиттер "Арсенала"\Автор неизвестен

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил игру своей команды в матче 1-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:0).

По словам наставника, сейчас самое главное – выиграть первый матч, обрести уверенность и импульс.

"Только после этого можно будет говорить о том, что нам нужно улучшить – честно говоря, сегодня таких аспектов было немало.

Салиба был великолепен сегодня вечером. То, как мы начали игру и сыграли в первые полчаса - мне очень понравилось. Мне кажется, что мы должны были забить больше.

Нам пришлось играть не так, как мы хотели, так как соперник поспособствовал этому. Чтобы победить здесь, нужно терпеть – мы сделали это, и это часть менталитета, который мы хотим развить – приезжать в такие места, как это, и побеждать", – сказал Артета.

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