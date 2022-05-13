Артета прокомментировал разгром от "Тоттенхэма"

Фото: твиттер "Арсенала"\Автор неизвестен

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал разгромное поражение от "Тоттенхэма" (0:3) в отложенном матче 22-го тура АПЛ.

"Меня дисквалифицируют на шесть месяцев, если скажу, что думаю на самом деле. Я не умею лгать, поэтому предпочту не говорить того, что думаю. Не могу рассказать, что я думаю.

У меня нет разочарования из-за действий моих игроков. Я горжусь своими футболистами. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Такой красивый матч был уничтожен.

Решение было принято. Мы не можем его изменить. Судья принимает решения в футболе.

Этот матч – уже история. Дальше нас ждет "Ньюкасл". Каждому предстоит сыграть еще по две игры. Все в наших руках. Мы должны выполнить свою работу", – сказал испанский специалист.

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