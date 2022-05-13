Артета прокомментировал разгром от "Тоттенхэма"

Теги арсенал лондонмикель артета

Артета прокомментировал разгром от "Тоттенхэма"

Фото: твиттер "Арсенала"\Автор неизвестен

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал разгромное поражение от "Тоттенхэма" (0:3) в отложенном матче 22-го тура АПЛ.

"Меня дисквалифицируют на шесть месяцев, если скажу, что думаю на самом деле. Я не умею лгать, поэтому предпочту не говорить того, что думаю. Не могу рассказать, что я думаю.

У меня нет разочарования из-за действий моих игроков. Я горжусь своими футболистами. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Такой красивый матч был уничтожен.

Решение было принято. Мы не можем его изменить. Судья принимает решения в футболе.

Этот матч – уже история. Дальше нас ждет "Ньюкасл". Каждому предстоит сыграть еще по две игры. Все в наших руках. Мы должны выполнить свою работу", – сказал испанский специалист.

Также не пропустите: Модрич - первый игрок после Месси, который сделал хет-трик из ассистов в Ла Лиге. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе в ближайшее время должен объявить о своем будущем

Мбаппе в ближайшее время должен объявить о своем будущем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов