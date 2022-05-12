Артета поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"

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Артета поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"

Фото: твиттер Артеты\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о предстоящем матче против "Тоттенхэма" в рамках АПЛ.

Напомним, что победа в этом дерби гарантирует "канонирам" участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Возможность заключается в том, чтобы достичь того, чего мы не достигали уже много лет (выход в Лигу чемпионов - прим.).

Эта игра все решит. Обычно ты не проводишь такие матчи в лиге, если не борешься за трофей. Но мы знаем, что то, что эта игра может дать нам, действительно важно", – сказал испанский специалист.

Отметим, что в данный момент "Арсенал" опережает "Тоттенхэм" на четыре очка в турнирной таблице чемпионата Англии.

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