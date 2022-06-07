Артета нашел, чем заманить Зинченко в "Арсенал"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета пообщался с защитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко и пообещал ему позицию полузащитника в команде.

Как сообщает Mirror, такое обещание может склонить украинца к переходу в стан "канониров".

Как известно, на футболиста также претендует "Вест Хэм Юнайтед".

Напомним, что Хосеп Гвардиола использует Зинченко на позиции левого защитника, которая не является для него родной.

В минувшем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

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