"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу" и может не попасть в ЛЧ

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"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу" и может не попасть в ЛЧ

Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли автогол Бена Уайта и гол Бруно Гимараэса.

"Ньюкасл", набрав 46 очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 66 очками остался на пятой позиции и отстает от четвертого места на два очка.

"Ньюкасл" – "Арсенал" - 2:0 (0:0)
Голы: Уайт, 55 (автогол) - 1:0, Бруно Гимараэс, 85 - 2:0

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер (Ласселс, 49), Берн, Таргетт, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Альмирон (Мерфи, 76), Сен-Максимен (Фрэйзер, 77), Уилсон, Жоэлинтон.

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу (Соареш, 39), Габриэл (Пепе, 73), Уайт, Нуну Тавареш (Ляказетт, 62), Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли, 53), Нкетиа, Сака.

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