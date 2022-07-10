Аршавин рассказал, кого хочет купить "Зенит"

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин анонсировал новые трансферы команды.

По его словам, у тренерского штаба есть нацеленность на защитника.

"Если "Зенит" найдёт хорошего левого центрального защитника, то, думаю, он будет приобретён. Ставка на схему с тремя центральными? Нет, почему? Я надеюсь, двух центральных хватит, чтобы играть в чемпионате России. Поиски форварда? У нас и так перебор нападающих", – сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч".

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