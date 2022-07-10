Аршавин рассказал, кого хочет купить "Зенит"
Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен
Заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин анонсировал новые трансферы команды.
По его словам, у тренерского штаба есть нацеленность на защитника.
"Если "Зенит" найдёт хорошего левого центрального защитника, то, думаю, он будет приобретён. Ставка на схему с тремя центральными? Нет, почему? Я надеюсь, двух центральных хватит, чтобы играть в чемпионате России. Поиски форварда? У нас и так перебор нападающих", – сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч".
Не пропустите: Сёмин назвал главный талант российского футбола. | https://dailysports.net/
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" готова удовлетворить запросы "Баварии" по Левандовскому
-
Барриос определился с будущим в "Зените"
-
Агент Марио Фернандеса рассказал, вернется ли футболист в ЦСКА
-
Семак установил уникальный рекорд
-
Абаскаль высказался о поражении от "Зенита"
-
Аршавин рассказал, кого хочет купить "Зенит"
-
1
Криштиану Роналду может стать одноклубником Месси
-
Вендел всё ещё намерен покинуть "Зенит"
-
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче за Суперкубок России
-
В раздевалках сборных на ЧМ-2022 установят камеры
-
Могли подмешать наркотики: хавбека "Реала" и его жену ограбили на Ибице
-
Сборная Аргентины показала новую форму на ЧМ-2022
-
Погба прибыл на медицинский осмотр в Турин
-
Юри Алберто рассказал, почему покинул "Зенит"
-
Бывший защитник ЦСКА Магнуссон нашел новый клуб
-
"Сочи" нацелился на хавбека "Зенита"
-
Руни может трудоустроиться в США
-
Дзюба может завершить карьеру
-
Титов высказался о переходе Бакаева в "Зенит"
-
Первый в мире футбольный арбитр сделал каминг-аут