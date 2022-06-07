Аршавин раскритиковал политику "Спартака"

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин признался, что ему не нравится идея приглашения иностранных арбитров на матчи в российском футболе.

Как известно, с инициативой приглашать иностранцев выступал "Спартак".

"Меня могут обвинить в предвзятости. Но когда приглашение иностранных арбитров практиковалось в нулевых, я был за, а сейчас не вижу, что кто-то из команд пользуется благосклонностью судей. Я искренне так считаю. Сейчас должны судить наши российские арбитры. Тем более, с учетом VAR, вероятность ошибки минимальна. Мне кажется, наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет.

Приглашение иностранного арбитра, означает недоверие к нашим судьям со стороны клубов. Но если так хочется, можно пригласить Артема Кучина из Казахстана. Он рефери ФИФА. Квалифицированный судья, на мой взгляд. Но это только в экстраординарном порядке", — приводит слова Аршавина Спорт24.ru.

Не пропустите: Сёмин назвал главный талант российского футбола. | https://dailysports.net/