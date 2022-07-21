Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин предложил отпустить из России всех иностранных футболистов.

По словам Аршавина, можно сделать ставку на своих воспитанников.

"Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих", — приводит слова Аршавина "РИА Новости".

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