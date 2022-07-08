Аршавин подогрел интерес к матчу легенд "Зенита" и "Спартака"

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин обратился к болельщикам перед матчем легенд со "Спартаком".

Напомним, что матч пройдёт сегодня, 8 июля, на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 мск.

"Привет, сине-бело-голубые. Сегодня я вместе с легендами "Зенита" собираюсь разгонять наши атаки на ворота "Спартака", как в 2000-х. Готовьтесь заряжать на "Петровском". До встречи на стадионе в 18:00", – сказал Аршавин.

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