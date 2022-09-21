Аршавин интересно отреагировал на отстранение России от Евро-2024

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Аршавин интересно отреагировал на отстранение России от Евро-2024

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Бывший лидер сборной России по футболу Андрей Аршавин не удивлен тому, что сборная России отстранена от участия в Евро-2024.

Как известно, российская команда будет представлена на жеребьевке отборочного турнира.

"А вы чего‑то другого ожидали? Сейчас не то время, чтобы надеяться на хороший исход. Расстраивает ли меня это?

Для меня очевидно, что пока ситуация не закончится, никакого прогресса не будет ни в одном виде спорта", – сказал он.

Читайте: Россия пропустит Евро-2024 | https://dailysports.net
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