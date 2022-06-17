"Арсенал" заплатит за лидера "Порту" 40 миллионов

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"Арсенал" заплатит за лидера "Порту" 40 миллионов

Фото: твиттер Фабиу Виейры/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" не оставляет надежд подписать атакующего полузащитника Фабио Виейру из "Порту".

Как сообщает The Athletic, английскому клубу придётся заплатить за молодого футболиста € 40 млн.

В ближайшее время Виейра должен прибыть в Лондон и подписать пятилетний контракт.

С 2022 года португалец провел за свой клуб 76 матчей, забил 10 голов и оформил 18 результативных передач.

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