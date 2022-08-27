"Арсенал" выиграл четвертый матч подряд в АПЛ

Теги арсенал лондонфулхэм

"Арсенал" выиграл четвертый матч подряд в АПЛ

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Фулхэм" со счетом 2:1.

Победу "канонирам" принесли голы Мартина Эдегора и Габриэла Магальяэса. У гостей отличился Александар Митрович.

"Арсенал", набрав 12 очков, вышел на первое место в турнирной таблиц Премьер-лиги. "Фулхэм" с пятью очками остался на 11-й позиции.

"Арсенал" – "Фулхэм" - 2:1 (0:0)
Голы: Митрович, 56 - 0:1, Эдегор, 64 - 1:1, Габриэл, 85 - 2:1

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Нкетиа, 61), Джака, Эль-Ненни, Эдегор (Холдинг, 90), Сака, Габриэл Жезус (Томиясу, 89), Мартинелли.

"Фулхэм": Лено, Тете (Мбабу, 79), Рим (Стэнсфилд, 88), Адарабиойо, Робинсон, Кебано (Кэрни, 69), Рид, Перейра (Диоп, 79), Пальинья (Чалоба, 88), Декордова-Рид, Митрович.

Не пропустите: "Ливерпуль" выиграл со счетом 9:0 в матче АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" - "Борнмут" - 9:0 (видеообзор)

"Ливерпуль" - "Борнмут" - 9:0 (видеообзор)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов