"Арсенал" выиграл четвертый матч подряд в АПЛ

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Фулхэм" со счетом 2:1.

Победу "канонирам" принесли голы Мартина Эдегора и Габриэла Магальяэса. У гостей отличился Александар Митрович.

"Арсенал", набрав 12 очков, вышел на первое место в турнирной таблиц Премьер-лиги. "Фулхэм" с пятью очками остался на 11-й позиции.

"Арсенал" – "Фулхэм" - 2:1 (0:0)

Голы: Митрович, 56 - 0:1, Эдегор, 64 - 1:1, Габриэл, 85 - 2:1

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Нкетиа, 61), Джака, Эль-Ненни, Эдегор (Холдинг, 90), Сака, Габриэл Жезус (Томиясу, 89), Мартинелли.

"Фулхэм": Лено, Тете (Мбабу, 79), Рим (Стэнсфилд, 88), Адарабиойо, Робинсон, Кебано (Кэрни, 69), Рид, Перейра (Диоп, 79), Пальинья (Чалоба, 88), Декордова-Рид, Митрович.

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