"Арсенал" выиграл четвертый матч подряд в АПЛ
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Фулхэм" со счетом 2:1.
Победу "канонирам" принесли голы Мартина Эдегора и Габриэла Магальяэса. У гостей отличился Александар Митрович.
"Арсенал", набрав 12 очков, вышел на первое место в турнирной таблиц Премьер-лиги. "Фулхэм" с пятью очками остался на 11-й позиции.
"Арсенал" – "Фулхэм" - 2:1 (0:0)
Голы: Митрович, 56 - 0:1, Эдегор, 64 - 1:1, Габриэл, 85 - 2:1
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Нкетиа, 61), Джака, Эль-Ненни, Эдегор (Холдинг, 90), Сака, Габриэл Жезус (Томиясу, 89), Мартинелли.
"Фулхэм": Лено, Тете (Мбабу, 79), Рим (Стэнсфилд, 88), Адарабиойо, Робинсон, Кебано (Кэрни, 69), Рид, Перейра (Диоп, 79), Пальинья (Чалоба, 88), Декордова-Рид, Митрович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18