"Арсенал" вступил в борьбу за таланта "Шахтера"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику, сообщает MediaFoot Marseille.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Байера", "Брентфорда", "Ювентуса" и "Ниццы".

В прошедшем сезоне 20-летний Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.