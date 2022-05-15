"Арсенал" вступил в борьбу за Дибалу

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"Арсенал" вступил в борьбу за Дибалу

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" стал очередным претендентом на аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Также форвардом интересуются "Интер" и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

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