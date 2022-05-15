"Арсенал" вступил в борьбу за Дибалу
Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" стал очередным претендентом на аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает ESPN.
По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Также форвардом интересуются "Интер" и дортмундская "Боруссия".
В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18