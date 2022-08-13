"Арсенал" в феерическом матче победил "Лестер"

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"Арсенал" в феерическом матче победил "Лестер"

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 4:2.

Победу "канонирам" принесли дубль Габриэла Жезуса, голы Гранита Джаки и Габриэла Мартинелли. За гостей отличились Джеймс Мэддисон, а также Вильям Салиба, забивший гол в собственные ворота.

"Арсенал", набрав 6 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 1 очком остался на 14-й позиции.

"Арсенал" – "Лестер" - 4:2 (2:0)
Голы: Жезус, 23 - 1:0, Жезус, 35 - 2:0, Салиба, 53 (автогол) - 2:1, Джака, 55 - 3:1, Мэддисон, 74 - 3:2, Мартинелли, 75 - 4:2

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 75), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 77), Джака, Парти, Эдегор, Сака (Смит-Роу, 84), Габриэл Жезус (Нкетиа, 84), Мартинелли.

"Лестер": Уорд, Кастань, Эванс, Амарти (Дака, 63), Фофана, Джастин, Ндиди, Тилеманс (Прат, 63), Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Варди (Ихеаначо, 70).

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