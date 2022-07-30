"Арсенал" уничтожил "Севилью"

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"Арсенал" уничтожил "Севилью"

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

"Арсенал" в товарищеском матче разгромил "Севилью" со счетом 6:0.

Победу английскому клубу принесли хет-трик Габриэла Жезуса, дубль Букайо Сака и гол Эдварда Нкетиа.

"Арсенал" Англия – "Севилья" Испания – 6:0 (4:0)
Голы: Сака, 10 (с пенальти) - 1:0, Жезус, 13 - 2:0, Жезус, 15 - 3:0, Сака, 19 - 4:0, Жезус, 76 - 5:0, Нкетиа, 89 - 6:0

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Магальяэс, Салиба, Зинченко (Соареш, 79), Джака (Локонга, 90), Парти (Эль-Ненни, 79), Сака (Пепе, 79), Эдегор, Мартинелли (Нелсон, 90), Жезус (Нкетиа, 79).

"Севилья": Буну, Навас, Рекик (Ромеро, 70), Акунья (Салас, 70), Анхель, Фернандо (Наварро, 70), Ракитич, Торрес (Эль-Хаддади, 79), Ламела (Кинтана, 79), Корона (Крус, 79), Эн-Несири (Перес, 70).

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