"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (видеообзор)
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 3:1.
Победу "канонирам" принесли голы Томаса Парти, Габриэла Жезуса и Гранита Джаки. У гостей отличился Харри Кейн.
"Арсенал", набрав 21 очко, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 17 очками остался на третьей позиции.
"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (1:1)
Голы: Парти, 20 - 1:0, Кейн, 31 (с пенальти) - 1:1, Жезус, 49 - 2:1, Джака, 67 - 3:1
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 89), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Парти (Локонга, 73), Эдегор (Фабиу Виейра, 80), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 80), Мартинелли.
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Лангле (Санчес, 71), Ромеро, Перишич (Биссума, 71), Хейбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Сон Хын Мин (Доэрти, 72), Кейн, Ришарлисон (Сессеньон, 71).
Удаление: Эмерсон (62).
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18