"Арсенал" согласился отдать Пепе в аренду

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"Арсенал" согласился отдать Пепе в аренду

Фото: твиттер Николя Пепе/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Арсенала" Николя Пепе может перейти во французскую "Ниццу".

В данный момент продолжается переговорный процесс между клубами, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идет аренде 27-летнего футболиста.

Напомним, что Пепе перешел в "Арсенал" в 2019 году из французского "Лилля" за 86 млн евро. 

В прошлом сезоне 27-летний Пепе провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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