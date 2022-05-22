"Арсенал" разгромил "Эвертон" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на своем поле разгромил ливерпульский "Эвертон" со счетом 5:1.

Победу хозяевам принесли голы Габриэла Мартинелли, Эдварда Нкетиа, Седрика Соареша, Габриэла Магальяэса и Мартина Эдегора. В составе гостей отличился Донни ван де Бек.

"Арсенал" – "Эвертон" - 5:1 (2:1)

Голы: Мартинелли, 27 (с пенальти) - 1:0, Нкетиа, 31 - 2:0, ван де Бек, 45 - 2:1, Соареш, 56 - 3:1, Габриэл, 59 - 4:1, Эдегор, 82 - 5:1

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэл, Нуну Тавареш, Джака (Локонга, 63), Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа (Ляказетт, 67), Мартинелли, Сака (Пепе, 78).

"Эвертон": Бегович, Кин, Холгейт, Брэнтуэйт, Кенни, Грэй, Алли (Гордон, 67), Дукуре (ван де Бек, 37), Дэвис (Прайс, 77), Ивоби, Кэлверт-Льюин.

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