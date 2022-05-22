"Арсенал" разгромил "Эвертон" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 38-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на своем поле разгромил ливерпульский "Эвертон" со счетом 5:1.
Победу хозяевам принесли голы Габриэла Мартинелли, Эдварда Нкетиа, Седрика Соареша, Габриэла Магальяэса и Мартина Эдегора. В составе гостей отличился Донни ван де Бек.
"Арсенал" – "Эвертон" - 5:1 (2:1)
Голы: Мартинелли, 27 (с пенальти) - 1:0, Нкетиа, 31 - 2:0, ван де Бек, 45 - 2:1, Соареш, 56 - 3:1, Габриэл, 59 - 4:1, Эдегор, 82 - 5:1
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэл, Нуну Тавареш, Джака (Локонга, 63), Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа (Ляказетт, 67), Мартинелли, Сака (Пепе, 78).
"Эвертон": Бегович, Кин, Холгейт, Брэнтуэйт, Кенни, Грэй, Алли (Гордон, 67), Дукуре (ван де Бек, 37), Дэвис (Прайс, 77), Ивоби, Кэлверт-Льюин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18