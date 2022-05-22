"Арсенал" разгромил "Эвертон" в матче АПЛ

Теги арсенал лондонэвертон

"Арсенал" разгромил "Эвертон" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на своем поле разгромил ливерпульский "Эвертон" со счетом 5:1.

Победу хозяевам принесли голы Габриэла Мартинелли, Эдварда Нкетиа, Седрика Соареша, Габриэла Магальяэса и Мартина Эдегора. В составе гостей отличился Донни ван де Бек.

"Арсенал" – "Эвертон" - 5:1 (2:1)
Голы: Мартинелли, 27 (с пенальти) - 1:0, Нкетиа, 31 - 2:0, ван де Бек, 45 - 2:1, Соареш, 56 - 3:1, Габриэл, 59 - 4:1, Эдегор, 82 - 5:1

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэл, Нуну Тавареш, Джака (Локонга, 63), Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа (Ляказетт, 67), Мартинелли, Сака (Пепе, 78).

"Эвертон": Бегович, Кин, Холгейт, Брэнтуэйт, Кенни, Грэй, Алли (Гордон, 67), Дукуре (ван де Бек, 37), Дэвис (Прайс, 77), Ивоби, Кэлверт-Льюин.

Не пропустите: "Тоттенхэм" уничтожил "Норвич" и пробился в Лигу чемпионов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов