"Арсенал" пытался купить форварда "Барселоны" перед закрытием трансферного окна
Фото: твиттер Феррана Торреса/Автор неизвестен
"Арсенал" пытался купить нападающего "Барселоны" и сборной Испании Феррана Торреса перед закрытием летнего трансферного окна, сообщает El Nacional.
По сведениям источника, английский клуб предлагал за футболиста 30 миллионов евро, но получил отказ, так как главный тренер "Барсы" Хави считает игрока неприкосновенным. Стоит отметить, что каталонцы купили испанца у "Манчестер Сити" в январе 2022 года за 55 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Торрес провел за "Барселону" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18