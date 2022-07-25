"Арсенал" продаст вратаря Лено в другой клуб АПЛ

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"Арсенал" продаст вратаря Лено в другой клуб АПЛ

Фото: твиттер Бернда Лено/Автор неизвестен

Немецкий вратарь "Арсенала" Бернд Лено близок к переходу в "Фулхэм", сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, сумма трансфера составит порядка 10 миллионов евро. Футболист в ближайшее время согласует условия контракта с "дачниками".

В прошлом сезоне 30-летний Лено провел за "Арсенал" восемь матчей во всех турнирах и пропустил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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