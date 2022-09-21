"Арсенал" предложит долгосрочный контракт ключевому защитнику

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"Арсенал" предложит долгосрочный контракт ключевому защитнику

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

"Арсенал" собирается продлить контракт с защитником Вильямом Салиба.

По данным журналиста Руди Галетти, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года и стороны близки к его подписанию.

По данным источника, главный тренер Микель Артета считает 21-летнего игрока ключевой фигурой.

Текущий контракт с футболистом рассчитан до 2024 года. За 7 матчей в чемпионате Англии он забил 2 гола. 

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