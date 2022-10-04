"Арсенал" предложил Сака огромную зарплату

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"Арсенал" предложил Сака огромную зарплату

Фото: твиттер Букайо Сака/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" начал переговоры о продлении контракта с полузащитником Букайо Сака, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту новое соглашение с зарплатой в размере 10,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 21-летний Сака провел за "Арсенал" девять матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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