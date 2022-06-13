"Арсенал" предложил 60 млн евро за одного из лидеров "Наполи"
Фото: твиттер Виктора Осимхена/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" пытался приобрести нигерийского нападающего неаполитанского "Наполи" Виктора Осимхена, сообщает Il Mattino.
По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро, но получил отказ. "Наполи" оценивает форварда в 100 миллионов евро.
В минувшем сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Осимхен забил 4 гола за сборную Нигерии. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 июня
-
Австралия вышла на чемпионат мира
-
Успехи Дании и Хорватии, неудача Франции: результаты Лиги наций 13 июня
-
Модрич принес Хорватии победу над Францией
-
"Барселона" может купить воспитанника "Реала"
-
Суарес может вернуться в "Аякс"
-
"Эвертон" определился с ценой на Ришарлисона, которым интересуются топ-клубы
-
Холанд рассказал, почему перешел в "Манчестер Сити"
-
Тухель попросил "Челси" купить защитника ПСЖ
-
Думфрис сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Баварией"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на африканского таланта
-
Два клуба поборются за защитника "Барселоны" Мингесу
-
"Арсенал" предложил 60 млн евро за одного из лидеров "Наполи"
-
Определился чемпион Европы по мини-футболу
-
Кьеллини перебрался в МЛС
-
"Рубин" усилился ветераном "Краснодара"
-
"Бавария" купила таланта "Аякса"
-
Дембеле покинет "Барселону"
-
"Ман Сити" определился с новой трансферной целью после подписания Холанда
-
"Арсенал" купил бразильца Маркиньоса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18