"Арсенал" предложил 60 млн евро за одного из лидеров "Наполи"

Фото: твиттер Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" пытался приобрести нигерийского нападающего неаполитанского "Наполи" Виктора Осимхена, сообщает Il Mattino.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро, но получил отказ. "Наполи" оценивает форварда в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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