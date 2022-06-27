"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за защитника "Аякса"

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"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за защитника "Аякса"

Фото: твиттер Лисандро Мартинеса/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" хочет купить аргентинского защитника амстердамского "Аякса" Лисандро Мартинеса, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 40 миллионов евро. "Аякс" не хочет терять игрока, но может согласиться продать его за 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Мартинес провел за "Аякс" 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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