"Арсенал" понес серьезные потери перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о проблемах с составом перед матчем 6-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед".

"К сожалению, с Зинченко все не очень хорошо, он пропустил два матча и пока что не может тренироваться с командой. Состояние Рэмсдэйла и Эдегора врачи оценят завтра. Надеюсь, они смогут тренироваться. Парти и Эльнени тоже выбыли из строя", - приводятся слова Артеты на официальном сайте клуба.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" состоится 4 сентября, и начнется в 18:30.

После пяти туров "Арсенал", набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с девятью очками находится на пятой позиции.

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