"Арсенал" планирует значительно усилить состав
Фото: твиттер Жезуса\Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании бразильского форварда "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса и бельгийского полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, Жезус имеет большие шансы покинуть "Сити" после того, как те подписали на его позицию Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд.
Отмечается, что для "Арсенала" Габи – приоритетная трансферная цель и между сторонами уже состоялись первые переговоры.
Тилеманса лондонцы планируют привлечь возможностью сыграть в Лиге чемпионов в том случае, если им удастся туда квалифицироваться.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18