"Арсенал" передумал покупать молодую звезду из Италии

Теги арсенал лондонвиктор осимхеннаполи

"Арсенал" передумал покупать молодую звезду из Италии5

Фото: твиттер The Sun/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" больше не будет бороться за трансфер нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Интерес к 23-летнему нигерийцу проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, но именно "Арсенал" называли главным претендентом на игрока.

Как пишет Corriere del Mezzogiorno, лондонский клуб больше не надеется подписать футболиста этим летом. Все дело в том, что "Наполи" запрашивает за своего форварда почти 100 млн евро, а англичане не готовы на такие траты.

Виктор Осимхен забил 18 голов в 32 матчах сезона 2021/22 во всех турнирах. Его признали лучшим молодым игроком прошедшего розыгрыша Серии А.

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