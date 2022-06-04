"Арсенал" передумал покупать молодую звезду из Италии
5
Фото: твиттер The Sun/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" больше не будет бороться за трансфер нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.
Интерес к 23-летнему нигерийцу проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, но именно "Арсенал" называли главным претендентом на игрока.
Как пишет Corriere del Mezzogiorno, лондонский клуб больше не надеется подписать футболиста этим летом. Все дело в том, что "Наполи" запрашивает за своего форварда почти 100 млн евро, а англичане не готовы на такие траты.
Виктор Осимхен забил 18 голов в 32 матчах сезона 2021/22 во всех турнирах. Его признали лучшим молодым игроком прошедшего розыгрыша Серии А.
Не пропустите: Ляказетт покинул "Арсенал". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Transfermarkt представил сборную РПЛ по итогам сезона
-
"Рома" нашла звездную замену Мхитаряну
-
Бывший тренер "Динамо" Шварц рассказал, почему перебрался в Германию
-
Диего Коста рассказал, как "издевался" в душе над Канте
-
"Арсенал" передумал покупать молодую звезду из Италии
-
Габриэль Жезус определился с будущим в "Манчестер Сити"
-
Бывший полузащитник "Динамо" и "Кубани" нашел новый клуб во Франции
-
Авторитетный инсайдер подтвердил печальные новости для Почеттино в "ПСЖ"
-
Лукаку получил травму в матче за сборную
-
В сборной Бельгии назревает "чистка" после разгромного поражения
-
У Иско проблемы с поиском нового клуба
-
Сборная Франции проиграла впервые с 2018 года
-
Известный российский клуб потерял профессиональный статус
-
Сборная Беларуси продлила печальную серию поражений
-
Сборная Франции потеряла из-за травм двух ключевых футболистов
-
Адвокат Бензема раскрыл интересные детали по громкому скандалу с Вальбуэна
-
Главные новости дня: 3 июня
-
Феерия Нидерландов, позор Хорватии и Бельгии, провал Франции: результаты Лиги наций 3 июня
-
Хорватия разгромно проиграла Австрии в матче Лиги наций
-
Франция сенсационно проиграла Дании в Лиге наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18