"Арсенал" отказался от покупки Рафиньи

Теги арсенал лондонлидс юнайтедрафинья диас

"Арсенал" отказался от покупки Рафиньи

Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

"Арсенал" не будет покупать бразильского полузащитника "Лидса" Рафинью Диаса, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, причиной является договоренность лондонского клуба по трансферу бразильского нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья надеется на переход в "Барселону", но каталонский клуб не готов платить за него требуемые 75 миллионов евро. Бразильцем также интересуется "Челси".

В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Защитник "Арсенала" Осей-Туту перебрался в Германию. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рома" и "Марсель" нацелились на лучшего игрока РПЛ

"Рома" и "Марсель" нацелились на лучшего игрока РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов