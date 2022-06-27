"Арсенал" отказался от покупки Рафиньи
Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен
"Арсенал" не будет покупать бразильского полузащитника "Лидса" Рафинью Диаса, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, причиной является договоренность лондонского клуба по трансферу бразильского нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса за 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рафинья надеется на переход в "Барселону", но каталонский клуб не готов платить за него требуемые 75 миллионов евро. Бразильцем также интересуется "Челси".
В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18