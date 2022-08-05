"Арсенал" одержал уверенную победу в стартовом туре АПЛ
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0.
Победу "канонирам" принесли гол Габриэла Мартинелли и автогол Марка Гехи.
"Кристал Пэлас" – "Арсенал" - 0:2 (0:1)
Голы: Мартинелли, 20 - 0:1, Гехи, 85 (автогол) - 0:2
"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Хьюз, 86), Эзе (Эбиовей, 86), Дукуре (Миливоевич, 75), Айю, Заа, Эдуар (Матета, 58).
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 83), Джака, Парти, Эдегор (Локонга, 90), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 83), Мартинелли.
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|Арсенал Лондон
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