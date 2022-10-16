"Арсенал" одержал тяжелую победу в АПЛ

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 1:0.

Победу "канонирам" принес гол Букайо Сака.

"Арсенал", набрав 27 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 9 очками остался на 15-й позиции.

"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (0:1)

Гол: Сака, 35 - 0:1

"Лидс": Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Саммервилл, 84), Адамс, Харрисон (Клих, 75), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 46), Синистерра (Гелхардт, 89).

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Тирни, 76), Габриэл, Салиба, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор (Фабиу Виейра, 73), Сака (Холдинг, 82), Габриэл Жезус (Нкетиа, 82), Мартинелли.

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