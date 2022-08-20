"Арсенал" одержал третью победу подряд и возглавил АПЛ
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде разгромил "Борнмут" со счетом 3:0.
Победу "канонирам" принесли дубль Мартина Эдегора и гол Вильям Салиба.
"Арсенал", набрав девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Борнмут" с тремя очками опустился на 14-ю позицию.
"Борнмут" – "Арсенал" - 0:3 (0:2)
Голы: Эдегор, 5 - 0:1, Эдегор, 11 - 0:2, Салиба, 54 - 0:3
"Борнмут": Трэверс, Смит, Сенеси (Энтони, 46), Келли, Мифем, Земура, Лерма, Пирсон (Кук, 46), Тавернье, Биллинг (Кристи, 65), Мур.
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 75), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Локонга, 88), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 74), Сака (Тирни, 88), Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 74).
Не пропустите: "Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Ростов" Карпина ушел от поражения в матче с "Сочи"
-
"РБ Лейпциг" Тедеско впервые проиграл в Бундеслиге
-
"Арсенал" одержал третью победу подряд и возглавил АПЛ
-
"Монако" Головина потерпел разгромное поражение в Лиге 1
-
"Динамо" нанесло "Спартаку" первое поражение в сезоне
-
"Боруссия" Дортмунд потерпела невероятное поражение, пропустив три гола после 88-й минуты
-
"Байер" Азмуна и Лунева потерпел третье поражение подряд на старте Бундеслиги
-
Умтити определился с новой командой
-
"ПСЖ" претендует на 21-летнего хавбека "Вероны"
-
"Барселона" отпускает Депая в "Ювентус", но есть проблема
-
"Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" и возглавил АПЛ
-
"ПСЖ" готов приобрести Силву, но при одном условии
-
3
Роналду может перейти в "Марсель"
-
Дебют Кунде в составе "Барселоны" откладывается
-
Каземиро трогательно попрощался с "Реалом"
-
Варди продлил свое соглашение с "Лестером"
-
"Спартак" готовит трансфер опытного экс-футболиста "Марселя"
-
Тарасов готов возобновить карьеру, он просится в "Рубин"
-
"Манчестер Сити" не заплатит ни копейки "Боруссии" за первый год Холанда в клубе
-
"Челси" может подписать Магуайра
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18