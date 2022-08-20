"Арсенал" одержал третью победу подряд и возглавил АПЛ

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде разгромил "Борнмут" со счетом 3:0.

Победу "канонирам" принесли дубль Мартина Эдегора и гол Вильям Салиба.

"Арсенал", набрав девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Борнмут" с тремя очками опустился на 14-ю позицию.

"Борнмут" – "Арсенал" - 0:3 (0:2)

Голы: Эдегор, 5 - 0:1, Эдегор, 11 - 0:2, Салиба, 54 - 0:3

"Борнмут": Трэверс, Смит, Сенеси (Энтони, 46), Келли, Мифем, Земура, Лерма, Пирсон (Кук, 46), Тавернье, Биллинг (Кристи, 65), Мур.

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 75), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Локонга, 88), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 74), Сака (Тирни, 88), Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 74).