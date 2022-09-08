"Арсенал" одержал сложную победу в Лиге Европы

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"Арсенал" одержал сложную победу в Лиге Европы

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" на выезде обыграл "Цюрих" со счетом 2:1.

Победу английскому клубу принесли голы Маркиньоса Оливейры и Эдварда Нкетиа. У хозяев отличился Мирлинд Крюэзю.

"Цюрих" Швейцария – "Арсенал" Англия - 1:2 (1:1)
Голы: Маркиньос, 16 - 0:1, Крюэзю, 44 (с пенальти) - 1:1, Нкетиа, 62 - 1:2

"Цюрих": Брехер, Боранияшевич, Крюэзю, Камбери, Алити, Герреро (Ронер, 67), Джемаили (Конде, 67), Сельнэс, Красники (Маркезано, 67), Окита (Авдияй, 80), Айегун (Сантини, 80).

"Арсенал": Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни (Зинченко, 69), Джака, Локонга, Фабиу Виейра (Эдегор, 69), Нкетиа (Габриэл Жезус, 78), Мартинелли, Маркиньос (Сака, 69).

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