"Арсенал" одержал пятую победу подряд и продолжает лидировать в АПЛ
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1.
Победу лондонскому клубу принесли голы Габриэла Жезуса и Габриэла Мартинелли. У гостей отличился Дуглас Луис.
"Арсенал", набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 3 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.
"Арсенал" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)
Голы: Жезус, 30 - 1:0, Дуглас Луис, 74 - 1:1, Мартинелли, 77 - 2:1
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 64), Габриэл, Салиба, Тирни, Джака, Эдегор (Смит-Роу, 81), Локонга, Сака (Холдинг, 88), Габриэл Жезус (Нкетиа, 88), Мартинелли.
"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Мингз, Конса, Динь, Макгинн (Дуглас Луис, 73), Камара (Ингз, 83), Рэмзи, Буэндиа (Коутиньо, 73), Уоткинс, Бэйли.
Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Ноттингем Форест". У Холанда вновь хет-трик. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 31 августа
-
Гол Милика помог "Ювентусу" уверенно победить в Серии А
-
ПСЖ одержал крупную победу в Лиге 1
-
"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Ньюкаслом"
-
"Бавария" одержала яркую победу в Кубке Германии
-
"Арсенал" одержал пятую победу подряд и продолжает лидировать в АПЛ
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Ноттингем Форест". У Холанда вновь хет-трик
-
"Севилья" подписала полузащитника сборной Бельгии
-
"Труа" усилился хорватом из "Манчестер Сити"
-
Кокорин перешел в кипрский клуб
-
"Ювентус" усилился основным хавбеком ПСЖ
-
"Лион" одержал сложную победу в Лиге 1 и догнал ПСЖ
-
"Монако" с хоккейным счетом проиграл в матче Лиги 1
-
ПСВ забил семь голов в матче Эредивизии
-
"Фиорентина" потерпела первое поражение в сезоне
-
Тен Хаг высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар может перейти в "Челси"
-
"Монца" усилилась талантом "Ювентуса"
-
"Шахтер" значительно увеличил цену на Мудрика, которым интересуется "Арсенал"
-
ПСВ может купить лидера киевского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18