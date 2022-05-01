"Арсенал" одержал победу в лондонском дерби
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:1.
Победу "канонирам" принесли голы Роба Холдинга и Габриэла. В составе "молотков" отличился Джаррод Боуэн.
"Арсенал", набрав 63 очка, вернулся на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Хэм" с 52 очками остался на седьмой позиции.
"Вест Хэм" - "Арсенал" - 1:2 (1:1)
Голы: Холдинг, 38 - 0:1, Боуэн, 45 - 1:1, Габриэл, 54 - 1:2
"Вест Хэм": Фабианськи, Цоуфал, Зума, Крессуэлл, Фредерикс, Райс, Ноубл (Соучек, 77), Форнальс, Бенрахма (Ярмоленко, 81), Лансини (Антонио, 71), Боуэн.
"Арсенал": Рэмсдэйл, Тавареш, Габриэл, Холдинг, Томиясу (Соареш, 78), Эльнени, Джака, Эдегор (Локонга, 90+2), Мартинелли, Нкетиа, Сака (Смит-Роу, 87).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18