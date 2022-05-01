"Арсенал" одержал победу в лондонском дерби

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"Арсенал" одержал победу в лондонском дерби

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Победу "канонирам" принесли голы Роба Холдинга и Габриэла. В составе "молотков" отличился Джаррод Боуэн.

"Арсенал", набрав 63 очка, вернулся на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Хэм" с 52 очками остался на седьмой позиции.

"Вест Хэм" - "Арсенал" - 1:2 (1:1)
Голы: Холдинг, 38 - 0:1, Боуэн, 45 - 1:1, Габриэл, 54 - 1:2

"Вест Хэм": Фабианськи, Цоуфал, Зума, Крессуэлл, Фредерикс, Райс, Ноубл (Соучек, 77), Форнальс, Бенрахма (Ярмоленко, 81), Лансини (Антонио, 71), Боуэн.

"Арсенал": Рэмсдэйл, Тавареш, Габриэл, Холдинг, Томиясу (Соареш, 78), Эльнени, Джака, Эдегор (Локонга, 90+2), Мартинелли, Нкетиа, Сака (Смит-Роу, 87).

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