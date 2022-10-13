"Арсенал" одержал минимальную победу в Лиге Европы

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"Арсенал" одержал минимальную победу в Лиге Европы

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" на выезде обыграл "Буде-Глимт" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Букайо Сака.

"Буде-Глимт" Норвегия – "Арсенал" Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Сака, 24 - 0:1

"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Хойбротен (Моэ, 89), Лоде, Вембангомо, Берг, Салтнес (Гренбек, 12), Ветлесен, Эспейорд (Сальвесен, 76), Пеллегрино (Мвука, 89), Сольбаккен.

"Арсенал": Тернер, Уайт (Томиясу, 70), Холдинг, Салиба, Тирни, Эдегор (Маркиньос, 70), Локонга (Парти, 84), Фабиу Виейра, Сака (Джака, 59), Нелсон (Мартинелли, 59), Нкетиа.

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