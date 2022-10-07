"Арсенал" одержал крупную победу в Лиге Европы

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" на своем поле разгромил "Буде-Глимт" со счетом 3:0.

Победу английскому клубу принесли голы Эдварда Нкетиа, Роба Холдинга и Фабиу Виейра.

"Арсенал" Англия – "Буде-Глимт" Норвегия - 3:0 (2:0)

Голы: Нкетиа, 23 - 1:0, Холдинг, 27 - 2:0, Виейра, 84 - 3:0

"Арсенал": Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни (Уайт, 70), Джака (Эдегор, 59), Локонга, Фабиу Виейра, Нкетиа (Нелсон, 82), Мартинелли (Габриэл Жезус, 58), Маркиньос (Сака, 59).

"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед (Конрадсен, 88), Моэ, Лоде (Хойбротен, 88), Вембангомо, Берг, Салтнес, Ветлесен (Гренбек, 73), Эспейорд (Сальвесен, 88), Пеллегрино, Мвука (Сольбаккен, 73).

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