"Арсенал" одержал крупную победу в Лиге Европы
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" на своем поле разгромил "Буде-Глимт" со счетом 3:0.
Победу английскому клубу принесли голы Эдварда Нкетиа, Роба Холдинга и Фабиу Виейра.
"Арсенал" Англия – "Буде-Глимт" Норвегия - 3:0 (2:0)
Голы: Нкетиа, 23 - 1:0, Холдинг, 27 - 2:0, Виейра, 84 - 3:0
"Арсенал": Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни (Уайт, 70), Джака (Эдегор, 59), Локонга, Фабиу Виейра, Нкетиа (Нелсон, 82), Мартинелли (Габриэл Жезус, 58), Маркиньос (Сака, 59).
"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед (Конрадсен, 88), Моэ, Лоде (Хойбротен, 88), Вембангомо, Берг, Салтнес, Ветлесен (Гренбек, 73), Эспейорд (Сальвесен, 88), Пеллегрино, Мвука (Сольбаккен, 73).
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