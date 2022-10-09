"Арсенал" одержал феерическую победу над "Ливерпулем"

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"Арсенал" одержал феерическую победу над "Ливерпулем"

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:2.

Победу лондонскому клубу принесли дубль Букайо Сака и гол Габриэла Мартинелли. У гостей отличились Дарвин Нуньес и Роберто Фирмино.

"Арсенал", набрав 24 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 10 очками остался на 10-й позиции.

"Арсенал" – "Ливерпуль" - 3:2 (2:1)
Голы: Мартинелли, 1 - 1:0, Нуньес, 34 - 1:1, Сака, 45 - 2:1, Фирмино, 53 - 2:2, Сака, 76 (с пенальти) - 3:2

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу, Фабиу Виейра, Джака, Парти, Эдегор (Тирни, 82), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 90), Мартинелли.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 46), Матип (Конате, 69), ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Салах (Фабиньо, 69), Диогу Жота (Эллиотт, 81), Диас (Фирмино, 42), Нуньес.

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