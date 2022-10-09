"Арсенал" одержал феерическую победу над "Ливерпулем"
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:2.
Победу лондонскому клубу принесли дубль Букайо Сака и гол Габриэла Мартинелли. У гостей отличились Дарвин Нуньес и Роберто Фирмино.
"Арсенал", набрав 24 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 10 очками остался на 10-й позиции.
"Арсенал" – "Ливерпуль" - 3:2 (2:1)
Голы: Мартинелли, 1 - 1:0, Нуньес, 34 - 1:1, Сака, 45 - 2:1, Фирмино, 53 - 2:2, Сака, 76 (с пенальти) - 3:2
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу, Фабиу Виейра, Джака, Парти, Эдегор (Тирни, 82), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 90), Мартинелли.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 46), Матип (Конате, 69), ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Салах (Фабиньо, 69), Диогу Жота (Эллиотт, 81), Диас (Фирмино, 42), Нуньес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18