"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Лондона

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"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Лондона

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 3:1.

Победу "канонирам" принесли голы Томаса Парти, Габриэла Жезуса и Гранита Джаки. У гостей отличился Харри Кейн.

"Арсенал", набрав 21 очко, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 17 очками остался на третьей позиции.

"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (1:1)
Голы: Парти, 20 - 1:0, Кейн, 31 (с пенальти) - 1:1, Жезус, 49 - 2:1, Джака, 67 - 3:1

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 89), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Парти (Локонга, 73), Эдегор (Фабиу Виейра, 80), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 80), Мартинелли.

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Лангле (Санчес, 71), Ромеро, Перишич (Биссума, 71), Хейбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Сон Хын Мин (Доэрти, 72), Кейн, Ришарлисон (Сессеньон, 71).

Удаление: Эмерсон (62).

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