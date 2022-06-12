"Арсенал" назвал "Марселю" цену на Гендузи

Фото: твиттер Маттео Гендузи/Автор неизвестен

"Марсель" намерен выкупить трансфер французского полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов продать игрока, но хочет получить за него 10-11 миллионов евро. Ожидается, что клубы договорятся.

В минувшем сезоне 23-летний Гендузи выступал за "Марсель" на правах аренды, провел 55 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2023 года.

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