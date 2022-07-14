"Арсенал" назвал цену на Пепе, которым интересуются 4 клуба

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"Арсенал" назвал цену на Пепе, которым интересуются 4 клуба

Фото: твиттер Николя Пепе/Автор неизвестен

"Арсенал" намерен избавиться от ивуарийского нападающего Николя Пепе, которым интересуются четыре клуба, сообщает Diario de Sevilla.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста более 25 миллионов евро. Предложение по игроку сделала "Севилья", которая готова заплатить за него 18 миллионов евро. Также форвардом интересуются "Лидс", "Лион" и "Марсель".

В прошлом сезоне 27-летний Пепе провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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