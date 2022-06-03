"Арсенал" нацелился на защитника "Барселоны"

Фото: твиттер Клемана Лангле/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Клеману Лангле, сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы избавиться от игрока. Ранее сообщалось, что французом интересуется "Тоттенхэм".

В завершившемся сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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