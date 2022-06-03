"Арсенал" нацелился на защитника "Барселоны"

Теги арсенал лондонбарселонаклеман ланглетрансферы

"Арсенал" нацелился на защитника "Барселоны"

Фото: твиттер Клемана Лангле/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Клеману Лангле, сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы избавиться от игрока. Ранее сообщалось, что французом интересуется "Тоттенхэм".

В завершившемся сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Ляказетт покинул "Арсенал". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 3 июня

Главные новости дня: 3 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов